Кількість вчителів в Україні різко зменшилась — і це не єдина проблема в освіті

Вчителька математики у кабінеті. Ілюстративне фото: VitalikRadko/Depositphotos

З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила 12% педагогічного складу — близько 40 тисяч учителів. Крім того, понад 40% працівників освіти планують залишити професію до 2030 року.

Про це свідчить дослідження "Вчителі України: кадровий потенціал", повідомила на брифінгу заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова.

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За словами Кузьмичової, проблема кадрового дефіциту — не єдиний виклик, з яким стикається освітня галузь. Вона підкреслила, що дистанційна освіта, хоч і якісна, але поглиблює освітні розриви.

"Починаючи з 2022 року, одночасно вчаться різні категорії учнів. Через це ми втратили учнівську однорідність і маємо на це реагувати. Саме тому однією з політик, якими опікувалося міністерство у 2024 році, була "Школа офлайн", — зазначила заступниця міністра.

Очне навчання, на думку Кузьмичової, залишається критично важливим для адаптації дітей до змін, розвитку комунікації та вміння визначати пріоритети.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року на вчителів та інших педагогічних працівників чекають зміни у заробітній платі. Держава впроваджує нові надбавки, які відбуватимуться у два етапи.

Також ми писали, що українські вчителі заробляють в середньому 15 000 грн, а їх мінімальна зарплата становить близько 9 500 грн. Така сума може задовольнити не кожного, тому педагогам доводиться шукати додаткові джерела доходу.