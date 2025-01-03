Количество учителей в Украине резко уменьшилось — и это не единственная проблема в образовании

Учительница математики в кабинете. Иллюстративное фото: VitalikRadko/Depositphotos

С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла 12% педагогического состава — около 40 тысяч учителей. Кроме того, более 40% работников образования планируют покинуть профессию до 2030 года.

Об этом свидетельствует исследование "Учителя Украины: кадровый потенциал", сообщила на брифинге заместитель министра образования Надежда Кузьмичева.

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По словам Кузьмичевой, проблема кадрового дефицита — не единственный вызов, с которым сталкивается образовательная отрасль. Она подчеркнула, что дистанционное образование, хоть и качественное, но углубляет образовательные разрывы.

"Начиная с 2022 года, одновременно учатся разные категории учеников. Из-за этого мы потеряли ученическую однородность и должны на это реагировать. Именно поэтому одной из политик, которыми занималось министерство в 2024 году, была "Школа офлайн", — отметила заместитель министра.

Очное обучение, по мнению Кузьмичевой, остается критически важным для адаптации детей к изменениям, развития коммуникации и умения определять приоритеты.

Напомним, с 1 января 2025 года учителей и других педагогических работников ждут изменения в заработной плате. Государство внедряет новые надбавки, которые будут происходить в два этапа.

Также мы писали, что украинские учителя зарабатывают в среднем 15 000 грн, а их минимальная зарплата составляет около 9 500 грн. Такая сумма может удовлетворить не каждого, поэтому педагогам приходится искать дополнительные источники дохода.