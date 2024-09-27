Скільки вчителів та учнів у школах у 2024 році - новини України

Заняття в школі. Ілюстративне фото: Pexels

Динаміка відстеження статистичних даних щодо точної кількості цьогорічних учнів та кількість чоловіків-вчителів у школах буде відома із середини жовтня. До того часу всі навчальні заклади України заповнять статистичні форми.

Про це Новини.LIVE розповів Ігор Хворостяний, гендиректор директорату шкільної освіти МОН.

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За його словами, минулого літа був сплеск повернення учнів, здобувачів та здобувачок освіти з-за кордону до України, то динаміка вже цього літа точно невідома. Досить складно говорити про цей процес без комплексного розуміння усіх міграційних процесів.

"Адже частина дітей повертається до своїх закладів освіти, де вони навчалися до початку війни. Частина з них необов’язково повернулася з-за кордону, але можуть бути ВПО. Точна кількість буде відома всередині жовтня", — уточнив Хворостяний.

Те ж саме стосується й числа точної кількості вчителів-чоловіків, які влаштуватися викладати до шкіл цього року. Зокрема, за умовами закону про мобілізацію, у разі повної ставки на посаді вчителі, вони не підпадають під мобілізаційні процеси.

"Щоби викладати у школі, необов’язково мати саме педагогічну освіту. Це можуть бути класичні академічні заклади освіти. Всі дані по кількості саме чоловіків-вчителів будемо мати всередині жовтня. Ймовірно, що частина чоловіків знаходить себе у викладанні та у вчителюванні. Це загальна тенденція, яку ми можемо спостерігати", — підсумував Хворостяний.

Нагадаємо, за словами міністра освіти та науки України Оксена Лісового, уже з 2027 року учні шкіл навчатимуться по 12 років, а починаючи з 9-го класу, учні переходитимуть у профільну та реформовану старшу школу, де здобуватимуть освіту вже за обраною ними спеціальністю.

Також заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків розповів, які дисципліни об'єднають для школярів. За його словами, варіантів дуже багато.