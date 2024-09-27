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В МОН рассказали, когда посчитают точное количество мужчин-учителей в школах

27 сентября 2024 06:36
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Сколько учителей и учеников в школах в 2024 году - новости Украины
Иллюстративное фото Pexels
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Динамика отслеживания статистических данных относительно точного количества учеников и количества мужчин-учителей в школах будет известна со средины октября. К тому времени все учебные заведения заполнят статистические формы.

Об этом Новини.LIVE рассказал Игорь Хворостяный, гендиректор директората школьного образования МОН.

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По его словам, если прошлым летом был всплеск возвращения учеников, соискателей и соискательниц образования из-за границы в Украину, то динамика уже этим летом точно неизвестна. Достаточно сложно говорить об этом процессе без комплексного понимания всех миграционных процессов.

"Ведь часть детей возвращается в свои учебные заведения, где они учились до начала войны. Часть из них необязательно вернулась из-за границы, но могут быть ВПЛ. Точное количество будет известно всредине октября", — уточнил Хворостяный.

То же самое касается и точного количества учителей-мужчин, которые устроились преподавать в школы в этом году. В частности, по условиям закона о мобилизации, в случае полной ставки в должности учителя, они не подпадают под мобилизационные процессы.

"Чтобы преподавать в школе, необязательно иметь именно педагогическое образование. Это могут быть классические академические учебные заведения. Все данные по количеству именно мужчин-учителей будем иметь всредине октября. Вероятно, часть мужчин находит себя в преподавании и в учительстве. Это общая тенденция, которую мы можем наблюдать", — подытожил Хворостяный.

Напомним, по словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, уже с 2027 года учащиеся школ будут учиться по 12 лет, а начиная с 9-го класса учащиеся будут переходить в профильную и реформированную старшую школу, где получать образование уже по выбранной ими специальности.

Также заместитель министра образования и науки Андрей Сташко рассказал, какие дисциплины объединят для школьников. По его словам, вариантов очень много.

образование школы МОН мобилизация школьники

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