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У МОН прокоментували скандал із підручниками, де карта України без Криму

28 вересня 2024 06:57
Галина Остаповець - Журналіст
Скандал із підручниками, де Україна без Криму - коментар МОН
Шкільні підручники. Фото: УНІАН
Галина Остаповець - Журналіст

Навчальні матеріали до освітніх підручників, які друкуватимуться за державні кошти, проходитимуть обов’язкову перевірку про наявність помилок. Таким чином, Міністерство освіти та науки України намагатиметься уникати повторень, в том числі і таких ситуацій, як друк карти України без Криму

Про це Новини.LIVE розповів Ігор Хворостяний, гендиректор директорату шкільної освіти МОН.

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За його словами, досить часто на експертизу подається не повний комплект матеріалів. Певні технічні сторінки, як було у випадку із друком підручників для 7-класників, видавництво додало вже на фінальному етапі. 

"Ми працювали із цієї помилкою. І міністерство добре розуміє, що процедура аналізу навчальних матеріалів далеко не досконала. Це вже ситуація не першого року, адже періодично у суспільстві виникають негативні історії, пов’язані із шкільними підручниками. Ситуацію слід змінювати", — переконує Хворостяний.

У випадку із підручниками української мови для 7-класників видавництво зобов’язалося повністю передрукувати тираж за власний кошт і доставити його власним коштом у заклад. У нових підручниках карта України вже буде із Кримом. 

"Міністерство відразу сконтактувало із видавництвом і зобов’язало його виправити цю прикру помилку. Зрозуміло, що ми таким чином ретроспективно реагуємо на ситуацію, що потребує зміни підходів до експертування якості матеріалів, які надходять", — уточнює Хворостяний. 

Ігор Хворостяний
Ігор Хворостяний та Галина Остаповець. Фото: скриншот відео

Відтак вже розпочалася апробація навчальних матеріалів, яка передбачає, що навчальні матеріали, які готуються до друку за державні кошти, будуть перевірятися на наявність помилок. Якщо ж вони будуть зафіксовані, матеріали будуть доопрацьовані і подані на ще одну фінальну експертизу. 

"Таким чином ми намагаємось системно підійти для уникнення таких помилок у майбутньому", — підсумував Хворостяний.

Нагадаємо, за словами міністра освіти та науки України Оксена Лісового, починаючи із 2027 року учні шкіл навчатимуться по 12 років, а починаючи з 9-го класу учні переходитимуть у профільну та реформовану старшу школу, де здобуватимуть освіту вже за обраною ними спеціальністю. 

А до кінця 2024 року держава продовжує виплачувати соціальні стипендії юним громадянам. Вони призначають здобувачам першого та другого рівня вищої освіти (бакалаврам та магістрам), які здобувають освіту за держзамовленням на денній або індивідуальній формі здобуття освіти і не перебувають в академічній відпустці.
 

освіта Крим скандал МОН анексія

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