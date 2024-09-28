Скандал с учебниками, где Украина без Крыма – комментарий МОН

В МОН прокомментировали скандал с учебниками, где карта Украины без Крыма
Учебные материалы к учебникам, которые будут печататься за государственные средства, будут проходить обязательную проверку на наличие ошибок. Таким образом, Министерство образования и науки Украины будет пытаться избегать повторений, в том числе и таких ситуаций, как печать карты Украины без Крыма.
Об этом Новини.LIVE рассказал Игорь Хворостяный, гендиректор директората школьного образования МОН.
По его словам, зачастую на экспертизу подается не полный комплект материалов. Определенные технические страницы, как было в случае печати учебников по украинскому языку для 7-классников, издательство добавило уже на финальном этапе.
"Мы работали с этой ошибкой. И министерство хорошо понимает, что процедура анализа учебных материалов далеко не совершенна. Это уже ситуация не первого года, ведь периодически в обществе возникают негативные истории, связанные со школьными учебниками. Ситуацию следует менять", — убеждает Хворостяный.
В случае с учебниками украинского языка для 7-классников издательство обязалось полностью перепечатать тираж за свой счет и доставить его за свой счет в заведение. В новых учебниках карта Украины будет с Крымом.
"Министерство сразу сконтактировало с издательством и обязало его исправить эту досадную ошибку. Понятно, что мы таким образом ретроспективно реагируем на ситуацию, которая требует изменения подходов к экспертизе качества поступающих материалов", — уточняет Хворостяный.
Следовательно, уже началась апробация учебных материалов, которая предусматривает, что учебные материалы, которые готовятся к печати за государственные средства, будут проверяться на наличие ошибок. Если же они будут зафиксированы, материалы будут доработаны и поданы еще на одну финальную экспертизу.
"Таким образом мы пытаемся системно подойти для избежание таких ошибок в будущем", — подытожил Хворостяный.
Напомним, по словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, начиная с 2027 года учащиеся школ будут учиться по 12 лет, а начиная с 9-го класса учащиеся будут переходить в профильную и реформированную старшую школу, где будут получать образование уже по выбранной ими специальности.
А до конца 2024 года государство продолжает выплачивать социальные стипендии юным гражданам. Они назначают соискателям первого и второго уровня высшего образования (бакалаврам и магистрам), которые получают образование по госзаказу на дневной или индивидуальной форме получения образования и не находятся в академическом отпуске.
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