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В МОН прокомментировали скандал с учебниками, где карта Украины без Крыма

28 сентября 2024 06:57
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Скандал с учебниками, где Украина без Крыма – комментарий МОН
Школьные учебники. Фото: УНИАН
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Учебные материалы к учебникам, которые будут печататься за государственные средства, будут проходить обязательную проверку на наличие ошибок. Таким образом, Министерство образования и науки Украины будет пытаться избегать повторений, в том числе и таких ситуаций, как печать карты Украины без Крыма.

Об этом Новини.LIVE рассказал Игорь Хворостяный, гендиректор директората школьного образования МОН.

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По его словам, зачастую на экспертизу подается не полный комплект материалов. Определенные технические страницы, как было в случае печати учебников по украинскому языку для 7-классников, издательство добавило уже на финальном этапе.

"Мы работали с этой ошибкой. И министерство хорошо понимает, что процедура анализа учебных материалов далеко не совершенна. Это уже ситуация не первого года, ведь периодически в обществе возникают негативные истории, связанные со школьными учебниками. Ситуацию следует менять", — убеждает Хворостяный.

В случае с учебниками украинского языка для 7-классников издательство обязалось полностью перепечатать тираж за свой счет и доставить его за свой счет в заведение. В новых учебниках карта Украины будет с Крымом.

"Министерство сразу сконтактировало с издательством и обязало его исправить эту досадную ошибку. Понятно, что мы таким образом ретроспективно реагируем на ситуацию, которая требует изменения подходов к экспертизе качества поступающих материалов", — уточняет Хворостяный.

Игорь Хворостяной
Игорь Хворостяный и Галина Остаповец. Фото: скриншот видео

Следовательно, уже началась апробация учебных материалов, которая предусматривает, что учебные материалы, которые готовятся к печати за государственные средства, будут проверяться на наличие ошибок. Если же они будут зафиксированы, материалы будут доработаны и поданы еще на одну финальную экспертизу.

"Таким образом мы пытаемся системно подойти для избежание таких ошибок в будущем", — подытожил Хворостяный.

Напомним, по словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, начиная с 2027 года учащиеся школ будут учиться по 12 лет, а начиная с 9-го класса учащиеся будут переходить в профильную и реформированную старшую школу, где будут получать образование уже по выбранной ими специальности.

А до конца 2024 года государство продолжает выплачивать социальные стипендии юным гражданам. Они назначают соискателям первого и второго уровня высшего образования (бакалаврам и магистрам), которые получают образование по госзаказу на дневной или индивидуальной форме получения образования и не находятся в академическом отпуске.

образование Крым скандал МОН аннексия

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