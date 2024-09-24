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У МОН підготували нову програму для деяких школярів — що чекає учнів

24 вересня 2024 15:24
Карина Приходько - Редактор
12-річна програма навчання — школярі зможуть самі обирати предмати
Учні старших класів у школі. Ілюстративне фото: nus.org.ua
Карина Приходько - Редактор

Міністерство освіти і науки повідомило про реформу старшої школи в Україні. Вона передбачає, що з 2027 року десятикласники зможуть обирати між напрямами навчання — академічним і професійним.

Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий у Facebook у вівторок, 24 вересня. 

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Лісовий наголосив, що МОН готує зміни для старшокласників, оскільки прагне, щоб з 2027 року старша школа докорінно змінилася. Так, девʼятикласники самостійно будуть обирати, як вони хочуть навчатися у старшій школі.

Міністр зазначив, що це те, що було закладено у філософію всієї реформи, і це те, чого хочуть самі діти. 

"Цими днями були презентовані результати соціологічного дослідження від Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено на замовлення Швейцарсько-українського проєкту DECIDE на запит МОН. Результати дослідження показали, що 91% старшокласників та 83% студентів професійних закладів висловили бажання обирати частину предметів для вивчення самостійно", — сказав Лісовий. 

За його словами, для нього це важливий аргумент у тому, чому попри повномасштабне вторгнення МОН мусить продовжувати втілювати зміни у старшій школі, які закладено в концепцію реформи Нової української школи.

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Скриншот допису Оксена Лісового

Водночас Міністерство освіти і науки України запустило сайт "Профільна", на якому зібрано все, що варто знати учням, батькам і вчителям про покрокове втілення реформи.

На цьому сайті пояснюють, що з 2027 року учні 9-х класів зможуть обирати, де продовжуватимуть навчання: в академічному ліцеї чи закладах професійної (професійно-технічної) / фахової передвищої освіти.

Навчання в академічних ліцеях передбачатиме:

  • підготовку до вступу у ЗВО в 10-12 класах;
  • один чи кілька профілів навчання в одному ліцеї;
  • поглиблене вивчення профільних предметів та інтегрованих курсів;
  • вибір предметів незалежно від профілю (можливість поєднати фізику і філологію, історію і хімію тощо).
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Вибір для учнів 9 класу. Фото: скриншот з сайту "Профільна"

Крім того, в академічних ліцеях учні зможуть обирати один або кілька профілів навчання в межах кластерів, серед них:

  • STEM;
  • мовно-літературний;
  • соціально-гуманітарний, щоб вивчати предмети й курси поглиблено.

Також окрім вибіркових предметів, будуть і обовʼязкові: українська мова, математика, англійська, історія тощо.

Нагадаємо, нещодавно в соціальних мережах активно обговорювали підручник з "Української мови" для 7 класу, на сторінках якого зображено карту України без Криму. Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що технічну помилку власним коштом виправить видавець.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд розбереться з цим інцидентом і анонсував розслідування

школи МОН навчання школярі Оксен Лісовий

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