12-летняя программа обучения — школьники смогут сами выбирать предметы

Ученики старших классов в школе. Иллюстративное фото: nus.org.ua

Министерство образования и науки сообщило о реформе старшей школы в Украине. Она предполагает, что с 2027 года десятиклассники смогут выбирать между направлениями обучения — академическим и профессиональным.

Об этом сообщил глава МОН Оксен Лисовой в Facebook во вторник, 24 сентября.

Читайте также:

Какие изменения ждут учеников 10-х классов

Лисовой подчеркнул, что МОН готовит изменения для старшеклассников, поскольку стремится к тому, чтобы с 2027 года старшая школа коренным образом изменилась. Так, девятиклассники самостоятельно будут выбирать, как они хотят учиться в старшей школе.

Министр отметил, что это то, что было заложено в философию всей реформы, и это то, что хотят сами дети.

"На днях были презентованы результаты социологического исследования от Киевского международного института социологии, проведенного по заказу Швейцарско-украинского проекта DECIDE по запросу МОН. Результаты исследования показали, что 91% старшеклассников и 83% студентов профессиональных заведений выразили желание выбирать часть предметов для изучения самостоятельно", — сказал Лисовой.

По его словам, для него это важный аргумент в том, почему, несмотря на полномасштабное вторжение, МОН должно продолжать воплощать изменения в старшей школе, которые заложены в концепцию реформы Новой украинской школы.

Скриншот сообщения Оксена Лисового

В то же время Министерство образования и науки Украины запустило сайт "Профильная", на котором собрано все, что следует знать ученикам, родителям и учителям о пошаговом воплощении реформы.

На этом сайте объясняют, что с 2027 года ученики 9-х классов смогут выбирать, где будут продолжать обучение: в академическом лицее или заведениях профессионального (профессионально-технического) / профессионального высшего образования.

Обучение в академических лицеях будет предусматривать:

подготовку к поступлению в ЗВО в 10-12 классах;

один или несколько профилей обучения в одном лицее;

углубленное изучение профильных предметов и интегрированных курсов;

выбор предметов, независимо от профиля (возможность совместить физику и филологию, историю и химию и т.п.).

Выбор для учеников 9-го класса. Фото: скриншот с сайта "Профильная"

Кроме того, в академических лицеях ученики смогут выбирать один или несколько профилей обучения в пределах кластеров, среди них:

STEM;

языково-литературный;

социально-гуманитарный, чтобы учить предметы и курсы углубленно.

Также, кроме выборочных предметов, будут и обязательные: украинский язык, математика, английский, история и т.д.

Напомним, недавно в социальных сетях активно обсуждали учебник по "Украинскому языку" для 7-го класса, на страницах которого изображена карта Украины без Крыма. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что техническую ошибку за свой счет исправит издатель.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разберется с этим инцидентом и анонсировало расследование.