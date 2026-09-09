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Головна Новини дня У Молдові приземлився літак з України, який летів із Чернівців

У Молдові приземлився літак з України, який летів із Чернівців

Ua ru
9 вересня 2026 15:11
У Молдові приземлився літак Ан-32 "Антонов", який летів із Чернівців
Літак Ан-32 Р. Фото ілюстративне: XENA

Український літак Ан-32 "Антонов" 8 вересня пролетів над молдовським містом Бельці та приземлився в міжнародному аеропорту "Меркулешти". У Державному управлінні цивільної авіації Молдови заявили, що рейс Чернівці — Меркулешти здійснили з усіма необхідними дозволами та погодженнями.

Про це повідомляє молдовський портал NewsMaker із посиланням на Flightradar24, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про політ українського літака

За даними Flightradar24, Ан-32 пролетів над Бельцями на висоті близько 1350 метрів. Літак приземлився в аеропорту "Меркулешти" о 11:35 за місцевим часом.

У Державному управлінні цивільної авіації Молдови зазначили, що рейс за маршрутом Чернівці — Меркулешти був погоджений відповідно до чинних процедур. Зокрема, його узгоджували через Міністерство закордонних справ, а план польоту затвердили заздалегідь.

У польотній документації було зазначено, що літак належить Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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Де приземлився літак з України

Міжнародний аеропорт "Меркулешти" розташований у північно-східній частині Молдови приблизно за 30 кілометрів від українського кордону. Він також використовується як військово-повітряна база Повітряних сил Молдови.

Водночас повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська атакували пункт пропуску "Старокозаче" на Одещині, який розташований на кордоні України з Молдовою. Через удар дронами його роботу тимчасово призупинили, а серед цивільних є загиблі та постраждалі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в аеропорту Кишинева з 7 до 17 вересня посилили організаційні та безпекові заходи через збільшення пасажиропотоку. Зокрема, це пов’язано з транзитом хасидських паломників, які через Молдову прямують до Умані напередодні Рош га-Шана.

Молдова літак аеропорти ДСНС Антонов
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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