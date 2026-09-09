В Молдове приземлился самолет Ан-32 «Антонов», следовавший из Черновцов

Самолет Ан-32 Р. Фото иллюстративное: XENA

8 сентября украинский самолет Ан-32 "Антонов" пролетел над молдавским городом Бельцы и приземлился в международном аэропорту "Меркулешти". В Государственном управлении гражданской авиации Молдовы заявили, что рейс Черновцы — Меркулешти был осуществлен со всеми необходимыми разрешениями и согласованиями.

Об этом сообщает молдавский портал NewsMaker со ссылкой на Flightradar24, передает Новини.LIVE.

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Что известно о полете украинского самолета

По данным Flightradar24, Ан-32 пролетел над Бельцами на высоте около 1350 метров. Самолет приземлился в аэропорту "Меркулешти" в 11:35 по местному времени.

В Государственном управлении гражданской авиации Молдовы отметили, что рейс по маршруту Черновцы — Меркулешти был согласован в соответствии с действующими процедурами. В частности, его согласовывали через Министерство иностранных дел, а план полета утвердили заранее.

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В летной документации было указано, что самолет принадлежит Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Где приземлился самолет из Украины

Международный аэропорт "Меркулешти" расположен в северо-восточной части Молдовы примерно в 30 километрах от украинской границы. Он также используется в качестве военно-воздушной базы Военно-воздушных сил Молдовы.

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В то же время воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали пункт пропуска "Старокозаче" в Одесской области, расположенный на границе Украины с Молдовой. Из-за удара дронами его работа была временно приостановлена, а среди гражданских лиц есть погибшие и пострадавшие.

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Также Новини.LIVE сообщали, что в аэропорту Кишинева с 7 по 17 сентября усилили организационные и меры безопасности из-за увеличения пассажиропотока. В частности, это связано с транзитом хасидских паломников, которые через Молдову направляются в Умань накануне Рош га-Шана.