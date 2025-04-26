Скільки дронів виробляють в Україні — Федоров відповів

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, скільки дронів виробляють в Україні. За його словами, йдеться про 97-98%.

Про це Михайло Федоров розповів у коментарі Новини.LIVE у суботу, 26 квітня.

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Виробництво дронів в Україні

"Про роботизовані технології, про дрони, то 97-98% це продукти, які виробляються в Україні, і кілька відсотків це розвідувальні коптери, які постачаються з іншої країни", — зазначив Федоров.

Він підкреслив, що надаючи українським підприємцям відповідну маржинальність, вони зможуть реінвестувати на локалізацію компонентів.

"Ми знаємо велику кількість компаній, в яких рівень локалізації компонентів 70-80%. Вони роблять і камери, і звʼязок, тобто в Україні можемо закривати повний цикл розробки", — додав міністр.

Нагадаємо, українські воїни на Курському напрямку дронами знищили укриття російських окупантів та їхню техніку.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські дрони стали стійкішими до радіоелектронної боротьби. Крім того, вони здатні бачити ворога вдень та вночі.