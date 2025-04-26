Сколько дронов производят в Украине — Федоров ответил

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, сколько дронов производят в Украине. По его словам, речь идет о 97-98%.

Об этом Михаил Федоров рассказал в комментарии Новини.LIVE в субботу, 26 апреля.

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Производство дронов в Украине

"О роботизированных технологиях, о дронах, то 97-98% это продукты, которые производятся в Украине, и несколько процентов это разведывательные коптеры, которые поставляются из другой страны", — отметил Федоров.

Он подчеркнул, что предоставляя украинским предпринимателям соответствующую маржинальность, они смогут реинвестировать на локализацию компонентов.

"Мы знаем большое количество компаний, у которых уровень локализации компонентов 70-80%. Они делают и камеры, и связь, то есть в Украине можем закрывать полный цикл разработки", — добавил министр.

Напомним, украинские воины на Курском направлении дронами уничтожили укрытие российских оккупантов и их технику.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские дроны стали более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе. Кроме того, они способны видеть врага днем и ночью.