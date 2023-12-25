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У Мінрозвитку розповіли, що буде у пріоритеті при відновленні житла у 2024 році

25 грудня 2023 17:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Мінрозвитку розповіли, що буде у пріоритеті при відновленні житла у 2024 році
Зруйноване житло в Україні. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступник міністра з питань розвитку громад та інфраструктури України Наталія Козловська розповіла, що буде у пріоритеті при відновленні житла у 2024 році. За її словами, основне завдання Мінрозвитку — зробити на 100% відновлення об'єктів безбар'єрним.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. .

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Пріоритети Мінрозвитку у 2024 році

За словами Козловської, головними пріоритетами Мінрозвитку у відновленні житла у 2024 році будуть:

  • Запуск програми компенсації за пошкоджене житло в зонах тимчасової окупації, з первісним застосуванням у Мелітополі як пілотному проєкті.
  • Подальший розвиток та удосконалення законодавства України щодо засад житлової політики. Цей процес включає активну участь експертів та міжнародних установ, таких як Рада Європи в Україні, УВКБ ООН, ЄЕК ООН, Норвезька рада у справах біженців та Міжнародна організація з міграції.
  • Реалізація ініціатив щодо забезпечення доступності та безбар'єрності у процесах відновлення інфраструктури. Ціль полягає в тому, щоб гарантувати, що всі реконструйовані об'єкти будуть доступні для людей з обмеженими можливостями.

Зокрема, останній пункт включає контроль за виконанням стандартів доступності, розробку та покращення існуючих норм інклюзії, навчання фахівців та взаємодію з місцевими громадами для реалізації цих стандартів.

Нагадаємо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало оновлення державної програми "ЄВідновлення". Зазначається, що наразі заяви на компенсацію за знищене житло можуть подавати більше українців.

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