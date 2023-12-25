В Минразвития рассказали, что будет в приоритете при восстановлении жилья в 2024 году
Замминистра по вопросам развития общин и инфраструктуры Украины Наталья Козловская рассказала, что будет в приоритете при восстановлении жилья в 2024 году. По ее словам, основная задача Минразвития — сделать на 100% восстановление объектов безбарьерными
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Приоритеты Минразвития в 2024 году
По словам Козловской, главными приоритетами Минразвития в восстановлении жилья в 2024 году будут:
- Запуск программы по компенсации за поврежденное жилье в зонах временной оккупации, с первоначальным применением в Мелитополе как пилотном проекте.
- Дальнейшее развитие и усовершенствование законодательства Украины о принципах жилищной политики. Этот процесс включает активное участие экспертов и международных учреждений, таких как Совет Европы в Украине, УВКБ ООН, ЕЭК ООН, Норвежский совет по делам беженцев и Международная организация по миграции.
- Реализация инициатив по обеспечению доступности и безбарьерности в процессах восстановления инфраструктуры. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что все реконструированные объекты будут доступны для людей с ограниченными возможностями.
В частности последний пункт включает в себя контроль за выполнением стандартов доступности, разработку и улучшение существующих норм инклюзии, обучение специалистов и взаимодействие с местными общинами для реализации этих стандартов.
Напомним, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало обновление государственной программы "єВідновлення". Отмечается, что теперь заявления на компенсацию за уничтоженное жилье могут подавать больше украинцев.
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