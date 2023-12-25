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В Минразвития рассказали, что будет в приоритете при восстановлении жилья в 2024 году

25 декабря 2023 17:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Минразвития рассказали, что будет в приоритете при восстановлении жилья в 2024 году
Разрушенное жилье в Украине. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Замминистра по вопросам развития общин и инфраструктуры Украины Наталья Козловская рассказала, что будет в приоритете при восстановлении жилья в 2024 году. По ее словам, основная задача Минразвития — сделать на 100% восстановление объектов безбарьерными

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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По словам Козловской, главными приоритетами Минразвития в восстановлении жилья в 2024 году будут:

  • Запуск программы по компенсации за поврежденное жилье в зонах временной оккупации, с первоначальным применением в Мелитополе как пилотном проекте.
  • Дальнейшее развитие и усовершенствование законодательства Украины о принципах жилищной политики. Этот процесс включает активное участие экспертов и международных учреждений, таких как Совет Европы в Украине, УВКБ ООН, ЕЭК ООН, Норвежский совет по делам беженцев и Международная организация по миграции.
  • Реализация инициатив по обеспечению доступности и безбарьерности в процессах восстановления инфраструктуры. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что все реконструированные объекты будут доступны для людей с ограниченными возможностями. 

В частности последний пункт включает в себя контроль за выполнением стандартов доступности, разработку и улучшение существующих норм инклюзии, обучение специалистов и взаимодействие с местными общинами для реализации этих стандартов.

Напомним, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало обновление государственной программы "єВідновлення". Отмечается, что теперь заявления на компенсацию за уничтоженное жилье могут подавать больше украинцев.

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