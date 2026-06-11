У Мінрозвитку нагадали умову для отримання виплат за єВідновлення

Олексій Кулеба. Фото: facebook.com/oleksiikuleba

В Україні програма "єВідновлення" залишається одним із основних інструментів підтримки людей. Наразі зафіксовано понад 342 тисячі обʼєктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської атаки, майже 300 тисяч із них — житлові будинки.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE.

Програма "єВідновлення"

Кулеба нагадав про проблему, яка часто стає перешкодою для отримання компенсації. Йдеться про неприватизоване житло або те, яке оформлене до 2013 року. У багатьох випадках відомості про таке майно зберігаються лише в паперових архівах БТІ та можуть бути відсутніми в електронних реєстрах. Внаслідок цього навіть за наявності держпідтримки, процес отримання компенсації може суттєво ускладнюватися.

Дані про житло. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Міністр наголосив, що право власності на житло повинне бути належним чином оформлене та внесене до Державного реєстру речових прав. Перевірити документи можна у ЦНАПі або через нотаріуса.

"Тому подбайте про оформлення зараз. Повністю зруйноване житло приватизувати неможливо, а, відповідно, і отримати кошти по програмі єВідновлення", — зазначив Кулеба.

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Алгоритм:

Зверніться до ЦНАПу або органу приватизації за місце проживання Подайте заявку та необхідні документи Дочекайтеся перевірки та рішення органу приватизації Отримайте свідоцтво про право власності на житло Зареєструйте право власності у Державному реєстрі речових прав, якщо подавалися не через ЦНАП — можна зробити в "Дії"

Внесення житла до Державного реєстру речових прав. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Кулеба закликав не зволікати, оскільки внесення інформації до Державного реєстру речових прав значно пришвидшить процес отримання державної компенсації.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ГО "ВПО Україна", якщо автомобіль постраждав через війну, то держава поверне кошти. Відомо, що Кабмін готує новий механізм компенсацій, який працюватиме за принципом програми "єВідновлення".

Раніше уряд розширив перелік категорій, за якими можна подавати заяви про шкоду, завдану російською агресією, до міжнародного Реєстру збитків через "Дію".