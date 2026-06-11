В Минразвития напомнили об условии для получения выплат по єВідновлення

Алексей Кулеба. Фото: facebook.com/oleksiikuleba

В Украине программа "єВідновлення" остается одним из основных инструментов поддержки населения. На данный момент зафиксировано более 342 тысяч объектов, поврежденных или уничтоженных в результате российского нападения, почти 300 тысяч из них — жилые дома.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

Программа "єВідновлення"

Кулеба напомнил о проблеме, которая часто становится препятствием для получения компенсации. Речь идет о неприватизированном жилье или том, которое оформлено до 2013 года. Во многих случаях сведения о таком имуществе хранятся только в бумажных архивах БТИ и могут отсутствовать в электронных реестрах. В результате даже при наличии государственной поддержки процесс получения компенсации может существенно осложняться.

Данные о жилье. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Министр подчеркнул, что право собственности на жилье должно быть надлежащим образом оформлено и внесено в Государственный реестр вещных прав. Проверить документы можно в ЦНАП или через нотариуса.

"Поэтому позаботьтесь об оформлении сейчас. Полностью разрушенное жилье приватизировать невозможно, а, соответственно, и получить средства по программе єВідновлення", — отметил Кулеба.

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Алгоритм:

Обратитесь в ЦПАУ или орган приватизации по месту жительства Подайте заявку и необходимые документы Дождитесь проверки и решения органа приватизации Получите свидетельство о праве собственности на жилье Зарегистрируйте право собственности в Государственном реестре вещных прав, если подавали документы не через ЦПАУ — можно сделать в "Дії"

Внесение жилья в Государственный реестр вещных прав. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Кулеба призвал не медлить, поскольку внесение информации в Государственный реестр вещных прав значительно ускорит процесс получения государственной компенсации.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ОО "ВПО Украина", если автомобиль пострадал из-за войны, то государство вернет средства. Известно, что Кабмин готовит новый механизм компенсаций, который будет работать по принципу программы "єВідновлення".

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