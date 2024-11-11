Війна в Україні — САУ Богдана має успіхи на фронті

Українська САУ "Богдана". Фото: командування ЗСУ

В Україні виробляють вітчизняні самохідні артилерійські установки "Богдана". Техніка активно використовується для боротьби з російськими окупантами на фронті.

Відео опублікувала пресслужба Міноборони у понеділок, 11 листопада.

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Самохідна установка "Богдана"

За даними Міноборони, Україна продовжує збільшувати виробництво власного озброєння, наприклад, самохідної установки "Богдана", яка щодня нищить загарбників.

"Будь як "Богдана"! Будь собою!" — йдеться у повідомленні.

Українська самохідна артилерійська установка "Богдана". Фото: Вікіпедія

Що відомо про САУ

"Богдана" — стала першою самохідною установкою вітчизняного виробництва, яка була розроблена під стандартний калібр для країн НАТО. Історія цієї техніки розпочалася ще у 2009 році — тоді одна із компаній заявила про завершення розробки першого зразка САУ на базі автомобіля.

Відомо, що за час повномасштабної війни українському ВПК вдалося налагодити промисловий випуск САУ "Богдана". Вартість одного екземпляра становить, за інформацією від розробників, близько 2,5 млн доларів.

Нагадаємо, у липні поточного року Данія обіцяла профінансувати виробництво 18 самохідних артилерійських установок "Богдана".

Раніше ми писали про те, що бійці полку "Азов" продемонстрували, як вправно б'ють російських окупантів за допомогою САУ "Богдана".