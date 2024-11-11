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В Минобороны заявили об успехах САУ "Богдана" на фронте — видео

11 ноября 2024 17:49
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — САУ Богдана имеет успехи на фронте
Украинская САУ "Богдана". Фото: командование ВСУ
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Украине производят отечественные самоходные артиллерийские установки "Богдана". Техника активно используется для борьбы с российскими оккупантами на фронте.

Видео опубликовала пресс-служба Минобороны в понедельник, 11 ноября.

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Самоходная установка "Богдана"

По данным Минобороны, Украина продолжает увеличивать производство собственного вооружения, например, самоходной установки "Богдана", ежедневно уничтожающей захватчиков.

"Будь как "Богдана"! Будь собой!" — говорится в сообщении.

Bohdana self-propelled howitzer
Украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана". Фото: Википедия

Что известно о САУ

"Богдана" — стала первой самоходной установкой отечественного производства, которая была разработана под стандартный калибр для стран НАТО. История этой техники началась еще в 2009 году — тогда одна из компаний заявила о завершении разработки первого образца САУ на базе автомобиля.

Известно, что за время полномасштабной войны украинскому ВПК удалось наладить промышленный выпуск САУ "Богдана". Стоимость одного экземпляра составляет, по информации от разработчиков, около 2,5 млн долларов.

Напомним, в июле этого года Дания обещала профинансировать производство 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Ранее мы писали о том, что бойцы полка "Азов" продемонстрировали, как ловко избивают российских оккупантов с помощью САУ "Богдана".

Минобороны ВПК бронетехника война в Украине ВСУ военная техника

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