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У Міноборони вперше прокоментували розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

23 грудня 2023 04:33
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Начальник Управління преси та інформації МОУ Ілларіон Павлюк прокоментував викриту оборудку на суму близько 1,5 мільярда гривень - що відомо
Затриманий фігурант справи. Фото: СБУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Начальник Управління преси та інформації МОУ Ілларіон Павлюк прокоментував викриту оборудку на суму близько 1,5 мільярда гривень. У ній зловмисники незаконно продавали снаряди, призначені для української армії. За словами Павлюка, це той випадок, коли спрацювали антикорупційні механізми Міноборони.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Коментар про незаконну оборудку

Йдеться про випадок, коли група посадових осіб намагалася придбати за вищою ціною боєприпаси, які вже і так були законтрактовані Міністерством за ринковими цінами. 

"Дуже швидко люди, які провели цю оборудку опинилися в кайданках. Я хочу підкреслити особливий цинізи цієї оборудки, тому що люди купували законтрактовані боєприпаси, вони намагалися купити їх з націнкою, вони пропонували дорожчий контракт виробникові іншим темпом виробництва", — наголосив він.

Важливим у цій історії є те, що 1,5 млрд грн і було перераховано, "товар" за них не отримали, а тому кошти Україна зможе повернути.

Незаконні купівлі снарядів для ЗСУ — що передувало 

Міноборони спільно з військовою контррозвідкою СБУ та Офісом Генпрокурора виявили спробу провести закупівлю боєприпасів за завідомо завищеними цінами та в обхід антикорупційних запобіжників. Крім того, група посадових осіб намагалася придбати за вищою ціною боєприпаси, які вже і так були законтрактовані Міністерством за ринковими цінами. Загалом йдеться про суму у майже 1,5 мільярда гривень.

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