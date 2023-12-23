Начальник Управління преси та інформації МОУ Ілларіон Павлюк прокоментував викриту оборудку на суму близько 1,5 мільярда гривень - що відомо

Затриманий фігурант справи. Фото: СБУ

Начальник Управління преси та інформації МОУ Ілларіон Павлюк прокоментував викриту оборудку на суму близько 1,5 мільярда гривень. У ній зловмисники незаконно продавали снаряди, призначені для української армії. За словами Павлюка, це той випадок, коли спрацювали антикорупційні механізми Міноборони.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Коментар про незаконну оборудку

Йдеться про випадок, коли група посадових осіб намагалася придбати за вищою ціною боєприпаси, які вже і так були законтрактовані Міністерством за ринковими цінами.

"Дуже швидко люди, які провели цю оборудку опинилися в кайданках. Я хочу підкреслити особливий цинізи цієї оборудки, тому що люди купували законтрактовані боєприпаси, вони намагалися купити їх з націнкою, вони пропонували дорожчий контракт виробникові іншим темпом виробництва", — наголосив він.

Важливим у цій історії є те, що 1,5 млрд грн і було перераховано, "товар" за них не отримали, а тому кошти Україна зможе повернути.

Незаконні купівлі снарядів для ЗСУ — що передувало

Міноборони спільно з військовою контррозвідкою СБУ та Офісом Генпрокурора виявили спробу провести закупівлю боєприпасів за завідомо завищеними цінами та в обхід антикорупційних запобіжників. Крім того, група посадових осіб намагалася придбати за вищою ціною боєприпаси, які вже і так були законтрактовані Міністерством за ринковими цінами. Загалом йдеться про суму у майже 1,5 мільярда гривень.