Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Минобороны впервые прокомментировали хищение 1,5 млрд грн на закупки снарядов arrow

В Минобороны впервые прокомментировали хищение 1,5 млрд грн на закупки снарядов

23 декабря 2023 04:33
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Начальник Управления печати и информации МОУ Илларион Павлюк прокомментировал разоблаченную сделку на сумму около 1,5 миллиарда гривен - что известно
Задержанный фигурант дела. Фото: СБУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Начальник Управления печати и информации МОУ Илларион Павлюк прокомментировал разоблаченную сделку на сумму около 1,5 миллиарда гривен. В нем злоумышленники незаконно продавали снаряды, предназначенные для украинской армии. По словам Павлюка, это тот случай, когда сработали антикоррупционные механизмы Минобороны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Комментарий о незаконной сделке

Речь идет о случае, когда группа должностных лиц пыталась приобрести по более высокой цене боеприпасы, которые уже и так были законтрактованы Министерством по рыночным ценам.

"Очень быстро люди, которые провели эту сделку оказались в наручниках. Я хочу подчеркнуть особый циниз этой сделки, потому что люди покупали законтрактованные боеприпасы, они пытались купить их с наценкой, они предлагали более дорогой контракт производителю другим темпом производства", — подчеркнул он.

Важно в этой истории то, что 1,5 млрд грн и было перечислено, "товар" за них не получили, а потому средства Украина сможет вернуть.

Незаконные покупки снарядов для ВСУ — что предшествовало

Минобороны совместно с военной контрразведкой СБУ и Офисом Генпрокурора обнаружили попытку провести закупку боеприпасов по заведомо завышенным ценам и в обход антикоррупционных предохранителей. Кроме того, группа должностных лиц пыталась приобрести по более высокой цене боеприпасы, которые уже и так были законтрактованы Министерством по рыночным ценам. В общей сложности речь идет о сумме почти 1,5 миллиарда гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

Актуальное по теме