Начальник Управления печати и информации МОУ Илларион Павлюк прокомментировал разоблаченную сделку на сумму около 1,5 миллиарда гривен - что известно

Задержанный фигурант дела. Фото: СБУ

Начальник Управления печати и информации МОУ Илларион Павлюк прокомментировал разоблаченную сделку на сумму около 1,5 миллиарда гривен. В нем злоумышленники незаконно продавали снаряды, предназначенные для украинской армии. По словам Павлюка, это тот случай, когда сработали антикоррупционные механизмы Минобороны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Комментарий о незаконной сделке

Речь идет о случае, когда группа должностных лиц пыталась приобрести по более высокой цене боеприпасы, которые уже и так были законтрактованы Министерством по рыночным ценам.

"Очень быстро люди, которые провели эту сделку оказались в наручниках. Я хочу подчеркнуть особый циниз этой сделки, потому что люди покупали законтрактованные боеприпасы, они пытались купить их с наценкой, они предлагали более дорогой контракт производителю другим темпом производства", — подчеркнул он.

Важно в этой истории то, что 1,5 млрд грн и было перечислено, "товар" за них не получили, а потому средства Украина сможет вернуть.

Незаконные покупки снарядов для ВСУ — что предшествовало

Минобороны совместно с военной контрразведкой СБУ и Офисом Генпрокурора обнаружили попытку провести закупку боеприпасов по заведомо завышенным ценам и в обход антикоррупционных предохранителей. Кроме того, группа должностных лиц пыталась приобрести по более высокой цене боеприпасы, которые уже и так были законтрактованы Министерством по рыночным ценам. В общей сложности речь идет о сумме почти 1,5 миллиарда гривен.