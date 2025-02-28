Чому Міністерство культури зупинило виїзд артистів за кордон

Перевірка документів за кордон. Фото: ДПСУ

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) з 3 березня тимчасово призупиняє видачу листів-сприяння, які дозволяли військовозобов'язаним митцям та медійникам виїжджати за кордон. Це рішення ухвалили через необхідність перегляду процедури, щоб запобігти можливим зловживанням.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Читайте також:

Коли відновлять дозволи на виїзд за кордон митцям та журналістам

Як пояснили у міністерстві, наразі всі подані заявки не розглядатимуться до моменту внесення змін до урядової постанови, яка регулює цей процес. Відновлення можливості виїзду для військовозобов'язаних митців та журналістів стане можливим лише після ухвалення відповідних змін на рівні уряду. МКСК обіцяє своєчасно інформувати про подальші кроки та нові правила, які будуть встановлені.

"Міністерство зацікавлене в якнайшвидшому врегулюванні цього питання, щоб митці та медійники могли знову брати участь в міжнародних заходах на підтримку України та доносити правду про події в нашій країні. Рішення буде приймати уряд", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно у Мінкульті оновили список медіа, працівники яких матимуть право на оформлення бронювання від мобілізації.

А вчора, 27 лютого, у Мінкульті зробили заяву про припинення надання дозволів для виїзду журналістам та митцям через масові випадки неповернення в Україну.