Мінкульт затвердив список ЗМІ, які мають право на бронювання співробітників

Бронежилет і каска для журналіста. Фото: Патріоти Донбаса

Міністерство культури України підтвердило бронювання від мобілізації для співробітників низки українських медіа. Зокрема, у цьому списку і далі перебувать Телемарафон "Єдині новини", "Українська правда", "Прямий" та інші.

Відповідний наказ було оприлюднено на сайті Мінкульту.

Читайте також:

Бронювання для представників ЗМІ

Зазначається, що Мінкульт підтвердив статус критично важливих підприємств для цілої низки українських медіа.

Зокрема бронь підтвердили для співробітників таких ЗМІ:

ICTV;

СТБ;

Новий канал;

Інтер;

Прямий;

Українська правда.

Окрім того, право на бронювання отримали "Еспресо", "Ми Україна", "1+1", FREEДОМ, "5 канал" та NV.

Також бронювання було підтверджено Національній спілці журналістів України (НСЖУ), УК "ТР "ЮТАР", КП Кам'янської міської ради "Міська інформаційна служба", ТОВ "Хмарочос медіа", ТОВ "Старлайт рентал", ТОВ "СЛМ онлайн медіа", ТОВ "СЛМ новина", ТОВ "Старлайт медіа", ТОВ "Старлайт продакшн", ТОВ "Старлайт діджитал", ТОВ "ВІАНЕТ ІСТЕРН ЮРОП", ТОВ "ОПР", ТОВ "Телерадіокомпанія "ГОК", "1+1 продакшин", ТОВ "Граві-кіно", Телерадіокомпанії "Стерх", ТОВ "Телестудія "Служба інформації", ТОВ "Національні інформаційні системи", ТОВ "ТРК "Радіо-ЕРА", КП "МТМ", ТОВ "ТРК "Радіо кохання", ТОВ "Голдберрі", КП "ДМСТ".

Також статус критично важливих в особливий період отримали ТОВ "Українське ТБ", ТОВ "Вінж медіа", ТОВ "Вінж 1+1", ТОВ "Вінж 4" і ТОВ "Діджиталс солюшнс".

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України продовжив термін бронювання працівників підприємств та оновлення статусу їхньої критичності. Тепер це можна зробити до кінця березня 2025 року.

Нагадуємо, у матеріалі Новини.LIVE розповідали, кого не мають права мобілізувати у березні 2025 року.