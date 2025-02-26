Минкульт утвердил список СМИ, которые имеют право на бронирование сотрудников

Бронежилет и каска для журналиста. Фото: Патриоты Донбасса

Министерство культуры Украины подтвердило бронирование от мобилизации для сотрудников ряда украинских медиа. В частности, в этом списке и дальше находятся Телемарафон "Єдині новини", "Украинская правда", "Прямой" и другие.

Соответствующий приказ был обнародован на сайте Минкульта.

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Отмечается, что Минкульт подтвердил статус критически важных предприятий для целого ряда украинских медиа.

В частности, бронь подтвердили для сотрудников следующих СМИ:

ICTV;

СТБ;

Новый канал;

Интер;

Прямой;

Украинская правда.

Кроме того, право на бронирование получили "Еспресо", "Мы Украина", "1+1", FREEДОМ, "5 канал" и NV.

Также бронирование было подтверждено Национальному союзу журналистов Украины (НСЖУ), УК "ТР "ЮТАР", КП Каменского городского совета "Городская информационная служба", ООО "Хмарочос медиа", ООО "Старлайт рентал", ООО "СЛМ онлайн медиа", ООО "СЛМ новость", ООО "Старлайт медиа", ООО "Старлайт продакшн", ООО "Старлайт диджитал", ООО "ВИАНЕТ ИСТЕРН ЮРОП", ООО "ОПР", ООО "Телерадиокомпания "ГОК", "1+1 продакшин", ООО "Грави-кино", Телерадиокомпании "Стерх", ООО "Телестудия "Служба информации", ООО "Национальные информационные системы", ООО "ТРК "Радио-ЭРА", КП "МТМ", ООО "ТРК "Радио любви", ООО "Голдберри", КП "ДМСТ".

Также статус критически важных в особый период получили ООО "Украинское ТВ", ООО "Винж медиа", ООО "Винж 1+1", ООО "Винж 4" и ООО "Диджиталс солюшнс".

Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины продлил срок бронирования работников предприятий и обновления статуса их критичности. Теперь это можно сделать до конца марта 2025 года.

Напоминаем, в материале Новини.LIVE рассказывали, кого не имеют права мобилизовать в марте 2025 года.