В Україні чоловіки почали сумлінніше сплачувати аліменти дітям - з чим пов'язано

Батько з дитиною. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації. Однак у разі розлучення це передбачено лише у випадку відсутності боргів за аліментами.

Про це заявив керівник Центрального управління Мін'юсту Кирило Міненко в ефірі Ми Україна у четвер, 3 жовтня.

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Відстрочка для багатодітних батьків

За словами Міненка, українці почали більш сумлінно сплачувати аліменти, що повʼязано з відстрочкою від мобілізації.

Водночас втратити її доволі легко: якщо заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином.

Представник Мін'юсту зазначив, що у такому разі чоловік може бути позбавлений відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, у Полтавському обласному ТЦК назвали три причини позбавлення багатодітних батьків від відстрочки.

Також стало відомо, хто має право на відстрочку від мобілізації серед вчителів-чоловіків.