В Украине мужчины стали более добросовестно платить алименты детям - с чем связано

Отец с ребенком. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

У Украины многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако при разводе это предусмотрено только в случае отсутствия долгов по алиментам.

Об этом заявил руководитель Центрального управления Минюста Кирилл Миненко в эфире ''Ми Україна" в четверг, 3 октября.

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Отсрочка для многодетных родителей

По словам Миненко, украинцы начали более добросовестно платить алименты, что связано с отсрочкой мобилизации.

В то же время, потерять ее довольно легко: если задолженность по алиментам превышает три месяца, то считается, что отец не удерживает своих детей должным образом.

Представитель Минюста отметил, что в таком случае мужчина может быть лишен отсрочки от мобилизации.

Напомним, в Полтавском областном ТЦК назвали три причины избавления многодетных родителей от отсрочки.

Также стало известно, кто имеет право на отсрочку от мобилизации среди учителей-мужчин.