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Головна Новини дня У Мінʼюсті розкрили найпопулярніші дитячі імена в Україні

У Мінʼюсті розкрили найпопулярніші дитячі імена в Україні

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 17:12
Які найпопулярніші імена в Україні - дані Мін'юсту
Жінка зі своєю дитиною. Фото: freepik

Серед найпоширеніших імен, якими батьки називали новонароджених, були Олександр, Марк, Тимофій, Матвій, а також Софія, Емілія, Єва та Мілана. Це дані по першій половині 2025 року.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції з посиланням дані на територіальних органів реєстрації актів цивільного стану.

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Які найпопулярніші імена в Україні

У першій половині 2025 року серед імен для хлопчиків найчастіше обирали Олександра, Марка, Тимофія, Матвія, Максима, Артема, Богдана, Даміра, Данила, Дмитра та Макара.

Водночас упродовж перших шести місяців 2025 року серед дівчаток найчастіше давали імена Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія та Вероніка.

У 2025 році українці продовжували дивувати вибором імен для новонароджених. Серед рідкісних і нетипових імен зустрічаються як античні — Арей і Еней, так і слов’янські — Аскольд, Зореслав, Радомир. Деякі батьки черпали натхнення з телесеріалів, обираючи для дітей імена на кшталт Карпо, Лаврін, Космос, Люцифер та Оскар.

Водночас для дівчаток стали популярними такі рідкісні імена як Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе та Муначімсо Айв.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як модно назвати дитину у 2025 році.

Також стало відомо, які варіанти дитячих імен стали трендовими через 20 років.

діти Мін'юст імена новонароджені статистика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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