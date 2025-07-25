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В Минюсте раскрыли самые популярные детские имена в Украине

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 17:12
Какие самые популярные имена в Украине - данные Минюста
Женщина со своим ребенком. Фото: freepik

Среди самых распространенных имен, которыми родители называли новорожденных, были Александр, Марк, Тимофей, Матвей, а также София, Эмилия, Ева и Милана. Это данные по первой половине 2025 года.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции со ссылкой данные на территориальных органов регистрации актов гражданского состояния.

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В первой половине 2025 года среди имен для мальчиков чаще всего выбирали Александра, Марка, Тимофея, Матвея, Максима, Артема, Богдана, Дамира, Даниила, Дмитрия и Макара.

В то же время в течение первых шести месяцев 2025 года среди девочек чаще всего давали имена София, Эмилия, Ева, Милана, Соломия, Виктория, Полина, Анна, Мария и Вероника.

В 2025 году украинцы продолжали удивлять выбором имен для новорожденных. Среди редких и нетипичных имен встречаются как античные — Арей и Эней, так и славянские — Аскольд, Зореслав, Радомир. Некоторые родители черпали вдохновение из телесериалов, выбирая для детей имена вроде Карпо, Лаврин, Космос, Люцифер и Оскар.

В то же время для девочек стали популярными такие редкие имена как Алиша, Ассоль, Валькирия, Лола, Лукерья, Аврора, Жасмин, Лия-Айлин, Эден Росе и Муначимсо Айв.

Напомним, что ранее мы писали, как модно назвать ребенка в 2025 году.

Также стало известно, какие варианты детских имен стали трендовыми через 20 лет.

дети Минюст имена новорожденные статистика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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