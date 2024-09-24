Мінімальна зарплата в Україні 2025 — чи буде підвищення

У Мінфіні пояснили, якою буде мінімальна зарплата у 2025 році
Цьогоріч рівень мінімальної зарплати збільшили до 8000 гривень, проте у 2025 році українцям не варто очікувати чергового підвищення. Мінімалка буде такою ж.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу у вівторок, 23 вересня.
Мінімальну зарплату у 2025 році не підвищуватимуть
За словами Марченка, наразі немає можливості для збільшення соціальних стандартів, що було погоджено з міжнародними партнерами.
"В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19%, до 8000 гривень. Ми вважаємо за можливе наступного року зберегти цей розмір на весь рік", — сказав міністр фінансів.
Нагадаємо, в Україні збільшився розмір заробітної плати, яку беруть за основу для розрахунку пенсій громадян. Показник майже на 4 тис. гривень перевищує розмір зарплати на початку 2024 року.
Також ми писали, що уряд планує провести індексацію пенсій у березні 2025 року. Точний розмір перерахунку ще не визначено через відсутність необхідних статистичних даних. Проте очікується, що підвищення може бути більш значним, ніж у березні 2024 року.
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