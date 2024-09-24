Минимальная зарплата в Украине 2025 — будет ли повышение

Женщина считает деньги. Фото: Новости.

В этом году уровень минимальной зарплаты увеличился до 8000 гривен, однако в 2025 году украинцам не стоит ожидать очередного повышения. Минималка будет такой же.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на брифинге во вторник, 23 сентября.

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Минимальная зарплата в 2025 году не будет повышаться

По словам Марченко, сейчас нет возможности для увеличения социальных стандартов, что было согласовано с международными партнерами.

"В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8000 гривен. Мы считаем возможным сохранить этот размер на весь слудующий год", — сказал министр финансов.

Напомним, в Украине увеличился размер заработной платы, которую берут за основу для расчета пенсий. Показатель почти на 4 тысячи гривен превышает размер зарплаты в начале 2024 года.

Также мы писали, что правительство намерено провести индексацию пенсий в марте 2025 года. Точный размер пересчета еще не определен из-за отсутствия необходимых статистических данных. Однако ожидается, что повышение может оказаться более значительным, чем в марте 2024 года.