Минимальная зарплата в Украине 2025 — будет ли повышение

В Минфине объяснили, какой будет минимальная зарплата в 2025 году
В этом году уровень минимальной зарплаты увеличился до 8000 гривен, однако в 2025 году украинцам не стоит ожидать очередного повышения. Минималка будет такой же.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на брифинге во вторник, 23 сентября.
Минимальная зарплата в 2025 году не будет повышаться
По словам Марченко, сейчас нет возможности для увеличения социальных стандартов, что было согласовано с международными партнерами.
"В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8000 гривен. Мы считаем возможным сохранить этот размер на весь слудующий год", — сказал министр финансов.
Напомним, в Украине увеличился размер заработной платы, которую берут за основу для расчета пенсий. Показатель почти на 4 тысячи гривен превышает размер зарплаты в начале 2024 года.
Также мы писали, что правительство намерено провести индексацию пенсий в марте 2025 года. Точный размер пересчета еще не определен из-за отсутствия необходимых статистических данных. Однако ожидается, что повышение может оказаться более значительным, чем в марте 2024 года.
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