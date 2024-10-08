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У Міненерго розповіли про наслідки обстрілів — чи запровадять графіки відключень

8 жовтня 2024 14:02
Галина Шподарева - редактор
Наслідки обстрілів для енергосистеми України за добу — окупанти били по семи областях
Енергетики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК
Галина Шподарева - редактор

В Україні за добу, що минула, через обстріли та бойові дії фіксувалися знеструмлення у семи областях. Під час виконання ремонтних робіт одна з бригад "Харківобленерго" потрапила під обстріл. У Міністерстві енергетики заявили, що енергосистема станом на зараз залишається збалансованою. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у Telegram у вівторок, 8 жовтня.

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Дані Міненерго 8 жовтня
Дані Міненерго 8 жовтня. Фото: Міненерго

Ситуація в енергосистемі України

За даними Міненерго, сьогодні, 8 жовтня, ситуація в енергосистемі збалансована: енергетики відновили живлення для понад двох тисяч споживачів. Через негоду знеструмлено 32 населених пункти у трьох областях.

Наслідки обстрілів

У Харківській області під час виконання ремонтних робіт одна з бригад потрапила під обстріл. Постраждалих немає.

За минулу добу через обстріли та бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Допис Міненерго
Допис Міненерго. Фото: скриншот

Генерація та споживання

Постійні обстріли з боку військових РФ призводять до пошкоджень в енергосистемі, що ускладнюють її роботу.
Триває активне відновлення енергооб’єктів і підготовка енергосистеми до осінньо-зимового періоду. 

"Закликаємо українців продовжувати ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання, особливо у вечірній період навантаження з 17:00 до 22:00", — зазначили в Міненерго. 

Погодні умови

Внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 26 населених пунктах у Сумській області, п'яти населених пунктах у Дніпропетровській області та одному населеному пункті у Черкаській області. 

Також у Дніпропетровській області з технологічних причин вимикалась повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанцій та побутових споживачів. Живлення відновлено.  

Допис Міненерго
Допис Міністерства енергетики. Фото: скриншот

Заживлення споживачів

Минулої доби енергетики відновили живлення для 2564 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та технічні порушення 546 населених пунктів.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, як довго не буде обмежень світла в Україні. Він зробив прогноз, спираючись на погоду та умову відсутності масштабних російських атак.

Також Новини.LIVE писали, що цього року Київ краще підготувався до проходження зимового періоду. Це сталося завдяки впровадженню нових рішень.

 

 

Міненерго обстріли обленерго війна в Україні відключення світла світло

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