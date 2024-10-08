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В Минэнерго рассказали о последствиях обстрелов — введут ли графики отключений

8 октября 2024 14:02
Галина Шподарева - редактор
Последствия обстрелов для энергосистемы Украины в сутки — оккупанты били по семи областях
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК
Галина Шподарева - редактор

В Украине за прошедшие сутки из-за обстрелов и боевых действий фиксировались обесточивание в семи областях. Во время выполнения ремонтных работ одна из бригад "Харьковоблэнерго" попала под обстрел. В Министерстве энергетики заявили, что энергосистема по состоянию на данный момент остается сбалансированной.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram во вторник, 8 октября. 

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Данные Минэнерго 8 октября
Данные Минэнерго 8 октября. Фото: Минэнерго

Ситуация в энергосистеме Украины

По данным Минэнерго, сегодня, 8 октября, ситуация в энергосистеме сбалансирована: энергетики возобновили питание более двух тысяч потребителей. Из-за непогоды обесточены 32 населенных пункта в трех областях.

Последствия обстрелов

В Харьковской области при выполнении ремонтных работ одна из бригад попала под обстрел. Пострадавших нет.

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Сообщение Минэнерго
Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Генерация и потребление

Постоянные обстрелы со стороны военных РФ приводят к повреждениям в энергосистеме, что затрудняет ее работу.
Идет активное восстановление энергообъектов и подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду.

"Призываем украинцев продолжать экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00", — отметили в Минэнерго.

Погодные условия

В результате неблагоприятных погодных условий обесточивается в 26 населенных пунктах в Сумской области, пяти населенных пунктах в Днепропетровской области и одном населенном пункте в Черкасской области.

Также в Днепропетровской области по технологическим причинам отключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей. Питание возобновлено.

Сообщение Минэнерго
Сообщение Министерства энергетики. Фото: скриншот

Заживление потребителей

За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 2564 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

К утру остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технических нарушений 546 населенных пунктов.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как долго не будет ограничений света в Украине. Он сделал прогноз, основываясь на погоде и условии отсутствия масштабных российских атак.

Также Новини.LIVE писали, что в этом году Киев лучше подготовился к прохождению зимнего периода. Это произошло благодаря внедрению новых решений.

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