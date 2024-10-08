Последствия обстрелов для энергосистемы Украины в сутки — оккупанты били по семи областях

В Минэнерго рассказали о последствиях обстрелов — введут ли графики отключений
В Украине за прошедшие сутки из-за обстрелов и боевых действий фиксировались обесточивание в семи областях. Во время выполнения ремонтных работ одна из бригад "Харьковоблэнерго" попала под обстрел. В Министерстве энергетики заявили, что энергосистема по состоянию на данный момент остается сбалансированной.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram во вторник, 8 октября.
Ситуация в энергосистеме Украины
По данным Минэнерго, сегодня, 8 октября, ситуация в энергосистеме сбалансирована: энергетики возобновили питание более двух тысяч потребителей. Из-за непогоды обесточены 32 населенных пункта в трех областях.
Последствия обстрелов
В Харьковской области при выполнении ремонтных работ одна из бригад попала под обстрел. Пострадавших нет.
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Генерация и потребление
Постоянные обстрелы со стороны военных РФ приводят к повреждениям в энергосистеме, что затрудняет ее работу.
Идет активное восстановление энергообъектов и подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду.
"Призываем украинцев продолжать экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00", — отметили в Минэнерго.
Погодные условия
В результате неблагоприятных погодных условий обесточивается в 26 населенных пунктах в Сумской области, пяти населенных пунктах в Днепропетровской области и одном населенном пункте в Черкасской области.
Также в Днепропетровской области по технологическим причинам отключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей. Питание возобновлено.
Заживление потребителей
За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 2564 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.
К утру остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технических нарушений 546 населенных пунктов.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как долго не будет ограничений света в Украине. Он сделал прогноз, основываясь на погоде и условии отсутствия масштабных российских атак.
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