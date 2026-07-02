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У Мінекономіки назвали умови для бронювання працівників

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 01:13
Бронь від мобілізації для працівників - які умови
Чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

Міністр економіки Олексій Соболєв назвав обов'язкові умови для бронювання працівників в Україні. За його словами, підприємство повинно мати статус критично важливого і відповідати трьом критеріям.

Як повідомляє Новини.LIVE, Соболєв сказав про це під час виступу у Верховній Раді.

Які умови є обов'язкового для бронювання

Очільник Мінекономіки зазначив, що механізм бронювання військовозобов'язаних постійно перебуває у фокусі уваги уряду та має забезпечувати баланс між потребами економіки та Збройних сил України.

За його словами, бронювання можливе лише після того, як підприємству нададуть статус критично важливого. Для цього воно має відповідати щонайменше трьох критеріям, два з яких є обов'язковими.

"Обов'язковими критеріями є рівень середньої заробітної плати — зараз 26 тисяч гривень — та відсутність податкової заборгованості", — сказав Соболєв.

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Він додав, що третій критерій підприємство може обрати самостійно і вони визначені постановою Кабміну. Зокрема, це сплата понад 1,5 млн грн податків на рік або річна валютна виручка понад 32 млн євро.

Окрім того, враховуються галузеві та регіональні критерії, які встановлюють центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації.

Як повідомляли Новини.LIVE, громадяни не мають права ігнорувати повістку від ТЦК, навіть якщо людина має бронь. Однак у такому випадку перед візитом до ТЦК треба взяти на роботі витяг з наказу Мінекономіки.

Також ми писали, що форма юридичної особи на кшталт ТОВ не має значення для бронювання.

мобілізація бронювання війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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