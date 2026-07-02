Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Минэкономики назвали условия бронирования работников

В Минэкономики назвали условия бронирования работников

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 01:13
Освобождение от мобилизации для работников — какие условия
Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Министр экономики Алексей Соболев назвал обязательные условия для бронирования работников в Украине. По его словам, предприятие должно иметь статус критически важного и соответствовать трем критериям.

Как сообщает Новини.LIVE, Соболев заявил об этом во время выступления в Верховной Раде.

Какие условия являются обязательными для призыва

Глава Минэкономики отметил, что механизм призыва военнообязанных постоянно находится в центре внимания правительства и должен обеспечивать баланс между потребностями экономики и Вооруженных сил Украины.

По его словам, призыв возможен только после того, как предприятию присвоят статус критически важного. Для этого оно должно соответствовать как минимум трем критериям, два из которых являются обязательными.

"Обязательными критериями являются уровень средней заработной платы — сейчас 26 тысяч гривен — и отсутствие налоговой задолженности", — сказал Соболев.

Читайте также:

Он добавил, что третий критерий предприятие может выбрать самостоятельно, и они определены постановлением Кабмина. В частности, это уплата более 1,5 млн грн налогов в год или годовая валютная выручка свыше 32 млн евро.

Кроме того, учитываются отраслевые и региональные критерии, устанавливаемые центральными органами исполнительной власти и областными военными администрациями.

Как сообщали Новини.LIVE, граждане не имеют права игнорировать повестку от ТЦК, даже если у человека есть бронь. Однако в таком случае перед визитом в ТЦК необходимо взять на работе выписку из приказа Минэкономики.

Также мы писали, что форма юридического лица, например ООО, не имеет значения для бронирования.

мобилизация бронирование война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации