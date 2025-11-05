Відео
Україна
У Миколаєві вдруге з ночі було чути вибух

У Миколаєві вдруге з ночі було чути вибух

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 05:42
Оновлено: 05:52
Вибух у Миколаєві 5 листопада
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибух у Миколаєві було чути прямо зараз, зранку 5 листопада. На цей раз звук було чути під час пуску КАБів.

Про це у Telegram повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Читайте також:

Звук вибуху у Миколаєві 5 листопада зранку

"Чутно вибух у Миколаєві! Тривога триває", — йдеться у повідомленні о 05:35.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ фіксували пуски керованих авіабомб (КАБів) на Херсон. Пізніше стало відомо, що щонайменше один КАБ продовжив рух в напрямку Миколаєва.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Миколаєві вдруге з ночі було чути вибух - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що цієї ночі у Миколаєві вже лунали вибухи. Тоді місто було під атакою дронів.

Також ми писали, що зранку у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістики.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
