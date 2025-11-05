Взрыв в Николаеве 5 ноября

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв в Николаеве был слышен прямо сейчас, утром 5 ноября. На этот раз звук был слышен во время пуска КАБов.

Об этом в Telegram сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.

Звук взрыва в Николаеве 5 ноября утром

"Слышен взрыв в Николаеве! Тревога продолжается", — говорится в сообщении в 05:35.

Перед этим Воздушные силы ВСУ фиксировали пуски управляемых авиабомб (КАБов) на Херсон. Позже стало известно, что по меньшей мере один КАБ продолжил движение в направлении Николаева.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:42 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что этой ночью в Николаеве уже раздавались взрывы. Тогда город был под атакой дронов.

Также мы писали, что утром в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистики.