Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Николаеве второй раз с ночи был слышен взрыв

В Николаеве второй раз с ночи был слышен взрыв

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 05:42
обновлено: 05:52
Взрыв в Николаеве 5 ноября
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв в Николаеве был слышен прямо сейчас, утром 5 ноября. На этот раз звук был слышен во время пуска КАБов.

Об этом в Telegram сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.

Реклама
Читайте также:

Звук взрыва в Николаеве 5 ноября утром

"Слышен взрыв в Николаеве! Тревога продолжается", — говорится в сообщении в 05:35.

Перед этим Воздушные силы ВСУ фиксировали пуски управляемых авиабомб (КАБов) на Херсон. Позже стало известно, что по меньшей мере один КАБ продолжил движение в направлении Николаева.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:42 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Николаеве второй раз с ночи был слышен взрыв - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что этой ночью в Николаеве уже раздавались взрывы. Тогда город был под атакой дронов.

Также мы писали, что утром в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистики.

взрыв Николаев обстрелы война в Украине авиабомба
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации