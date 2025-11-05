Взрыв в Николаеве 5 ноября

В Николаеве второй раз с ночи был слышен взрыв
Взрыв в Николаеве был слышен прямо сейчас, утром 5 ноября. На этот раз звук был слышен во время пуска КАБов.
Об этом в Telegram сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.
Звук взрыва в Николаеве 5 ноября утром
"Слышен взрыв в Николаеве! Тревога продолжается", — говорится в сообщении в 05:35.
Перед этим Воздушные силы ВСУ фиксировали пуски управляемых авиабомб (КАБов) на Херсон. Позже стало известно, что по меньшей мере один КАБ продолжил движение в направлении Николаева.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:42 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что этой ночью в Николаеве уже раздавались взрывы. Тогда город был под атакой дронов.
Также мы писали, что утром в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистики.
