Вибух у Миколаєві 3 січня через атаку дронів

У Миколаєві пролунав вибух
Вибух у Миколаєві пролунав прямо зараз, в ніч проти 3 січня. Ворог намагається атакувати місто дронами.
Про це у Telegram повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич та пише канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Миколаєві в ніч проти 3 січня
"Чутно вибух у Миколаєві! Загроза дронів", — написав Сєнкевич о 00:35.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у Миколаївській області фіксуються ударні безпілотники росіян. Потім щонайменше один дрон тримав курс безпосередньо на місто Миколаїв.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:43 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що вдень, 2 січня, у Харкові пролунали потужні вибухи.
Пізніше виявилося, що окупанти вдарили по місту ракетами. Через обстріл було зруйновано торгівельний центр та частину під'їзду житлового будинку.
