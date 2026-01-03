Вибух у Миколаєві 3 січня через атаку дронів

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибух у Миколаєві пролунав прямо зараз, в ніч проти 3 січня. Ворог намагається атакувати місто дронами.

Про це у Telegram повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич та пише канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Миколаєві в ніч проти 3 січня

"Чутно вибух у Миколаєві! Загроза дронів", — написав Сєнкевич о 00:35.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у Миколаївській області фіксуються ударні безпілотники росіян. Потім щонайменше один дрон тримав курс безпосередньо на місто Миколаїв.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:43 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що вдень, 2 січня, у Харкові пролунали потужні вибухи.

Пізніше виявилося, що окупанти вдарили по місту ракетами. Через обстріл було зруйновано торгівельний центр та частину під'їзду житлового будинку.