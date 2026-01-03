Взрыв в Николаеве 3 января из-за атаки дронов

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв в Николаеве прогремел прямо сейчас, в ночь на 3 января. Враг пытается атаковать город дронами.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Александр Сенкевич и пишет канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Звуки взрывов в Николаеве в ночь на 3 января

"Слышен взрыв в Николаеве! Угроза дронов", — написал Сенкевич в 00:35.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в Николаевской области фиксируются ударные беспилотники россиян. Затем по меньшей мере один дрон держал курс непосредственно на город Николаев.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:43 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что днем, 2 января, в Харькове прогремели мощные взрывы.

Позже оказалось, что оккупанты ударили по городу ракетами. Из-за обстрела был разрушен торговый центр и часть подъезда жилого дома.