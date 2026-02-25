Вибухи у Миколаєві 25 лютого

У Миколаєві пролунали вибухи
Вибухи у Миколаєві пролунали прямо зараз, ніч проти 25 лютого. Військові фіксували в регіоні ворожі безпілотники.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".
Звуки вибухів у Миколаєві в ніч проти 25 лютого
"У Миколаєві було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 02:27.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ фіксували в області ворожі дрони, а вже після вибухів над Чорним морем було помічено ще один дрон, який тримає вектор на Миколаївську область.
Також зауважимо, що кілька годин тому у Миколаєві теж лунали вибухи на тлі атаки дронів.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:37 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч проти 22 лютого вибухи було чути у Київській області. Ворог теж намагався атакувати регіон дронами.
Окрім того, в ту ж ніч пролунали вибухи у Києві. Ворог бив по столиці балістичними ракетами.
Читайте Новини.LIVE!