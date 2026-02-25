Відео
Головна Новини дня У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 02:37
Вибухи у Миколаєві 25 лютого
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Миколаєві пролунали прямо зараз, ніч проти 25 лютого. Військові фіксували в регіоні ворожі безпілотники.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Читайте також:

Звуки вибухів у Миколаєві в ніч проти 25 лютого

"У Миколаєві було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 02:27.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ фіксували в області ворожі дрони, а вже після вибухів над Чорним морем було помічено ще один дрон, який тримає вектор на Миколаївську область.

Також зауважимо, що кілька годин тому у Миколаєві теж лунали вибухи на тлі атаки дронів.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:37 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Миколаїв під ударом 25 лютого
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 22 лютого вибухи було чути у Київській області. Ворог теж намагався атакувати регіон дронами.

Окрім того, в ту ж ніч пролунали вибухи у Києві. Ворог бив по столиці балістичними ракетами.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
