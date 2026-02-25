Взрывы в Николаеве 25 февраля

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Николаеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 25 февраля. Военные фиксировали в регионе вражеские беспилотники.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Звуки взрывов в Николаеве в ночь на 25 февраля

"В Николаеве был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 02:27.

Перед этим Воздушные силы ВСУ фиксировали в области вражеские дроны, а уже после взрывов над Черным морем был замечен еще один дрон, который держит вектор на Николаевскую область.

Также заметим, что несколько часов назад в Николаеве тоже раздавались взрывы на фоне атаки дронов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:37 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 22 февраля взрывы были слышны в Киевской области. Враг тоже пытался атаковать регион дронами.

Кроме того, в ту же ночь прогремели взрывы в Киеве. Враг бил по столице баллистическими ракетами.