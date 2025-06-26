Вибухи у Миколаєві 26 червня - що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

У четвер, 26 червня, російські війська завдали удару по Миколаєву. У місті було чутно вибух.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

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Пост Сєнкевича. Фото: скриншот

Що відомо про вибухи у Миколаєві

"Було чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів-камікадзе триває!" — написав мер.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ворожі дрони рухаються курсом на Миколаївську область.

"Група БпЛА на півночі та заході Херсонщини курсом на Миколаївщину", — говориться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, уночі 24 червня в Харкові пролунали вибухи. Росіяни завдали дронових ударів по цивільному підприємству.

Також ми повідомляли, що ніч проти 24 червня була неспокійною на Одещині. У Вилковому було чутно вибухи: місто атакували ударні безпілотники.