Вибухи у Миколаєві 26 червня - що відомо

У Миколаєві пролунали вибухи
У четвер, 26 червня, російські війська завдали удару по Миколаєву. У місті було чутно вибух.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.
Що відомо про вибухи у Миколаєві
"Було чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів-камікадзе триває!" — написав мер.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ворожі дрони рухаються курсом на Миколаївську область.
"Група БпЛА на півночі та заході Херсонщини курсом на Миколаївщину", — говориться у повідомленні.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, уночі 24 червня в Харкові пролунали вибухи. Росіяни завдали дронових ударів по цивільному підприємству.
Також ми повідомляли, що ніч проти 24 червня була неспокійною на Одещині. У Вилковому було чутно вибухи: місто атакували ударні безпілотники.
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