Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2025 22:55
Вибухи у Миколаєві 26 червня - що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua
Ключові моменти Що відомо про вибухи у Миколаєві Де оголосили тривогу

У четвер, 26 червня, російські війська завдали удару по Миколаєву. У місті було чутно вибух.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

Реклама
Читайте також:
У Миколаєві пролунали вибухи - фото 1
Пост Сєнкевича. Фото: скриншот

Що відомо про вибухи у Миколаєві

"Було чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів-камікадзе триває!" — написав мер.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ворожі дрони рухаються курсом на Миколаївську область.

"Група БпЛА на півночі та заході Херсонщини курсом на Миколаївщину", — говориться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Миколаєві пролунали вибухи - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, уночі 24 червня в Харкові пролунали вибухи. Росіяни завдали дронових ударів по цивільному підприємству.

Також ми повідомляли, що ніч проти 24 червня була неспокійною на Одещині. У Вилковому було чутно вибухи: місто атакували ударні безпілотники.

вибух Миколаїв обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації