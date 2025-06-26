Взрывы в Николаеве 26 июня - что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

В четверг, 26 июня, российские войска нанесли удар по Николаеву. В городе был слышен взрыв.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

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Пост Сенкевича. Фото: скриншот

Что известно о взрывах в Николаеве

"Был слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов-камикадзе продолжается!" — написал мэр.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали, что вражеские дроны движутся курсом на Николаевскую область.

"Группа БпЛА на севере и западе Херсонщины курсом на Николаевщину", — говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:00 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, ночью 24 июня в Харькове прогремели взрывы. Россияне нанесли беспилотные удары по гражданскому предприятию.

Также мы сообщали, что ночь на 24 июня была неспокойной в Одесской области. В Вилково были слышны взрывы: город атаковали ударные беспилотники.