Взрывы в Николаеве 26 июня - что известно

В Николаеве прогремели взрывы
В четверг, 26 июня, российские войска нанесли удар по Николаеву. В городе был слышен взрыв.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
Что известно о взрывах в Николаеве
"Был слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов-камикадзе продолжается!" — написал мэр.
Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали, что вражеские дроны движутся курсом на Николаевскую область.
"Группа БпЛА на севере и западе Херсонщины курсом на Николаевщину", — говорится в сообщении.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:00 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, ночью 24 июня в Харькове прогремели взрывы. Россияне нанесли беспилотные удары по гражданскому предприятию.
Также мы сообщали, что ночь на 24 июня была неспокойной в Одесской области. В Вилково были слышны взрывы: город атаковали ударные беспилотники.
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