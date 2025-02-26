У Львові жінка обікрала два магазини — суд призначив покарання

Молоток судді. Фото: Depositphotos

У Львові жінка здійснила крадіжку у двох магазинах електронних товарів на суму майже 9 тисяч гривень. Суд призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, замінивши цей вирок на умовний термін.

Матеріали цієї справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

У Львові жінка здійснила крадіжку у магазині "Аврора". Скориставшись тим, що на неї ніхто не дивиться, обвинувачувана забрала два зарядні пристрої ємністю 60000 mAh. Вона сховала їх у свою сумку та вийшла з ними за межі магазину, не оплативши товар. Таким чином вона завдала компанії-продавцю матеріальної шкоди на загальну суму 3178 гривень.

Аналогічну крадіжку вона здійснила в іншому магазині електронних товарів, який розташований у Львові. Внаслідок цієї крадіжки було завдано збитків на суму 5797,50 гривень.

На судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях визнала повністю. Жінка щиро розкаялася. Свої дії вона пояснила необдуманістю щодо настання негативних наслідків.

Що вирішив суд

Дослідивши всі обставини справи, суд призначив жінці покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Цей вирок було змінено на один рік умовного терміну.

Рішення суду можна оскаржити протягом 30 днів.

Раніше ми повідомляли, що в Києві судили чоловіка, який вкрав мобільний телефон. Обвинувачений вже був судимий раніше за аналогічні злочини.

Нагадаємо, раніше у Львові судили грабіжника. За час повномасштабної війни він вчинив кілька крадіжок.