Во Львове женщина обокрала два магазина — суд назначил наказание

Молоток судьи. Фото: Depositphotos

Во Львове женщина совершила кражу в двух магазинах электронных товаров на сумму почти 9 тысяч гривен. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы, заменив этот приговор на условный срок.

Материалы этого дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Во Львове женщина совершила кражу в магазине "Аврора". Воспользовавшись тем, что на нее никто не смотрит, обвиняемая забрала два зарядных устройства емкостью 60000 mAh. Она спрятала их в свою сумку и вышла с ними за пределы магазина, не оплатив товар. Таким образом она нанесла компании-продавцу материальный ущерб на общую сумму 3178 гривен.

Аналогичную кражу она совершила в другом магазине электронных товаров, который расположен во Львове. В результате этой кражи был нанесен ущерб на сумму 5797,50 гривны.

На судебном заседании обвиняемая свою вину в совершенных уголовных правонарушениях признала полностью. Женщина искренне раскаялась. Свои действия она объяснила необдуманностью относительно наступления негативных последствий.

Что решил суд

Исследовав все обстоятельства дела, суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы. Этот приговор был изменен на один год условного срока.

Решение суда можно обжаловать в течение 30 дней.

Ранее мы сообщали, что в Киеве судили мужчину, который украл мобильный телефон. Обвиняемый уже был судим ранее за аналогичные преступления.

Напомним, ранее во Львове судили грабителя. За время полномасштабной войны он совершил несколько краж.