Вибухи у Львові 29 червня

У Львові пролунало багато звуків вибухів
Вибухи у Львові пролунали прямо зараз, в ніч проти 29 червня. Росія тим часом атакує Україну дронами та ракетами.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів в Львові в ніч проти 29 червня
"У Львові прогриміла серія вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", — йшлося у повідомленні о 03:48.
Пізніше о 03:59 канал написав, що в місті було чути повторні вибухи.
Близько години тому військові попереджали, що на Львів летять ударні безпілотники. Тим часом наразі в повітряному просторі Україні фіксують ракети. Цієї ночі ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а також двічі піднімав літаки МіГ-31К.
До речі, через дронову та ракетну атаку повітряна тривога досі продовжується по всій території України.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Кременчуцький район. Зокрема, ворог атакував цивільне підприємство та почалася пожежа.
Також ми писали, що цієї ночі в Києві лунали звуки вибухів. Росіяни намагались атакувати столицю дронами, тому в місті працювали сили ППО.
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