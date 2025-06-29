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У Львові пролунало багато звуків вибухів

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 04:06
Вибухи у Львові 29 червня
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
Ключові моменти Звуки вибухів в Львові в ніч проти 29 червня

Вибухи у Львові пролунали прямо зараз, в ніч проти 29 червня. Росія тим часом атакує Україну дронами та ракетами.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів в Львові в ніч проти 29 червня

"У Львові прогриміла серія вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", — йшлося у повідомленні о 03:48.

Пізніше о 03:59 канал написав, що в місті було чути повторні вибухи.

Близько години тому військові попереджали, що на Львів летять ударні безпілотники. Тим часом наразі в повітряному просторі Україні фіксують ракети. Цієї ночі ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а також двічі піднімав літаки МіГ-31К.

Вибухи у Львові 29 червня - фото 1
Попередження військових про рух ракет. Фото: скриншот

До речі, через дронову та ракетну атаку повітряна тривога досі продовжується по всій території України.

Вибухи у Львові 29 червня - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Кременчуцький район. Зокрема, ворог атакував цивільне підприємство та почалася пожежа.

Також ми писали, що цієї ночі в Києві лунали звуки вибухів. Росіяни намагались атакувати столицю дронами, тому в місті працювали сили ППО.

Львів вибух обстріли повітряна тривога війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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