Вибухи у Львові 29 червня

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Львові пролунали прямо зараз, в ніч проти 29 червня. Росія тим часом атакує Україну дронами та ракетами.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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"У Львові прогриміла серія вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", — йшлося у повідомленні о 03:48.

Пізніше о 03:59 канал написав, що в місті було чути повторні вибухи.

Близько години тому військові попереджали, що на Львів летять ударні безпілотники. Тим часом наразі в повітряному просторі Україні фіксують ракети. Цієї ночі ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а також двічі піднімав літаки МіГ-31К.

Попередження військових про рух ракет. Фото: скриншот

До речі, через дронову та ракетну атаку повітряна тривога досі продовжується по всій території України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Кременчуцький район. Зокрема, ворог атакував цивільне підприємство та почалася пожежа.

Також ми писали, що цієї ночі в Києві лунали звуки вибухів. Росіяни намагались атакувати столицю дронами, тому в місті працювали сили ППО.