У Луцьку сталася смертельна ДТП — загинуло подружжя

ДТП у Луцьку. Фото: Нацполіція

У понеділок вранці, 2 червня, у Луцьку сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинуло подружжя, діти — зазнали поранень.

Про це інформує Головне управління Нацполіції у Волинській області.

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ДТП у Луцьку. Фото: Нацполіція

Смертельна ДТП у Луцьку — деталі

Наразі правоохоронці зʼясовують обставини ДТП, в якій загинуло подружжя. Окрім цього, в аварії травмувалися двоє дітей, хлопчика госпіталізували, дівчинку після надання медичної допомоги відпустили додому.

Аварія трапилася зранку, 2 червня, на вулиці Львівській у Луцьку. 34-річний водій Opel, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі вантажівці Scania та зіткнувся з нею. Внаслідок зіткнення — він та 40-річна пасажирка загинули.

Ще двоє пасажирів, 6-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження.

На місці працюють слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області. Вже внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування усі обставини аварії буде встановлено.

ДТП у Луцьку. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що нещодавно у центрі британського міста Ліверпуль автомобіль в'їхав у натовп.

Також на Харківщині сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинули дві людини.