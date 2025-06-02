В Луцке произошло смертельное ДТП — погибли супруги

ДТП в Луцке. Фото: Нацполиция

В понедельник утром, 2 июня, в Луцке произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли супруги, дети — получили ранения.

Об этом информирует Главное управление Нацполиции в Волынской области.

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ДТП в Луцке. Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП в Луцке — детали

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли супруги. Кроме этого, в аварии травмировались двое детей, мальчика госпитализировали, девочку после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Авария произошла утром, 2 июня, на улице Львовской в Луцке. 34-летний водитель Opel, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовику Scania и столкнулся с ним. В результате столкновения — он и 40-летняя пассажирка погибли.

Еще двое пассажиров, 6-летний мальчик и 12-летняя девочка, получили телесные повреждения.

На месте работают следователи Главного управления Национальной полиции в Волынской области. Уже внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования все обстоятельства аварии будут установлены.

ДТП в Луцке. Фото: Нацполиция

Напомним, что недавно в центре британского города Ливерпуль автомобиль въехал в толпу.

Также на Харьковщине произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека.