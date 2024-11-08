На Полтавщині через мобілізацію працівника ЛКЖЕУ зупинилися ліфти

Ліфт у Полтаві. Фото ілюстративне: zmist.pl.ua

У місті Лубни Полтавської області зупинилися ліфти в багатоквартирних будинках. Причина — єдиний фахівець з обслуговування техніки мобілізувався.

Про це повідомила пресслужба Лубенської міської ради у Facebook у п'ятницю, 8 листопада.

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У Лубенській міській раді звернулися до співвласників багатоквартирних будинків із повідомленням про те, що

для запобігання виникненню нещасних випадків тимчасово було призупинено роботу ліфтів в будинках, які обслуговує ЛКЖЕУ. Причина — мобілізація спеціаліста з обслуговування ліфтів до ЗСУ.

Роботу ліфтів пообіцяли негайно відновити після знаходження нового виконавця робіт.

Проблему вдалося розв'язати оперативно — вже за кілька годин міськрада повідомила, що нового фахівця знайдено і роботу ліфтів поновлено.

Лубенська міськрада — про ліфти. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчитель зі Львова надіслав документи щодо відстрочки від мобілізації в ТЦК поштою, але там не захотіли їх розглядати, вимагаючи особистої присутності військовозобов'язаного. Львів'янин звернувся до суду.

Раніше Новини.LIVE писали, що команді футболістів із Полтавщини роздали повістки до ТЦК — перед матчем 15 туру Першої ліги проти "Кудрівки" автобус з гравцями СК "Полтава" зупинили військові. Всю команду відправили до місцевого військкомату.