В Полтавской области из-за мобилизации работника ЛКЖЭУ остановились лифты

Лифт в Полтаве. Фото иллюстративное: zmist.pl.ua

В Лубнах Полтавской области остановились лифты в многоквартирных домах. Причина — единственный специалист по обслуживанию техники мобилизовался.

Об этом сообщила пресс-служба Лубенского городского совета в Facebook в пятницу, 8 ноября.

Читайте также:

Сообщение Лубенского городского совета. Фото: скриншот

Катастрофа с лифтами в Лубнах длилась несколько часов

В Лубенском городском совете обратились к совладельцам многоквартирных домов с уведомлением о том, что

для предотвращения возникновения несчастных случаев временно была приостановлена работа лифтов в домах, обслуживаемых ЛКЖЭУ. Причина — мобилизация специалиста по обслуживанию лифтов в ВСУ.

Работу лифтов пообещали немедленно восстановить после нахождения нового исполнителя работ.

Проблему удалось решить оперативно — уже через несколько часов горсовет сообщил, что новый специалист найден и работа лифтов возобновлена.

Лубенский горсовет — о лифтах. Фото: скриншот

Напомним, учитель из Львова направил документы по отсрочке от мобилизации в ТЦК по почте, но там не захотели их рассматривать, требуя личного присутствия военнообязанного. Львовянин обратился в суд.

Ранее Новини.LIVE писали, что команде футболистов из Полтавщины раздали повестки в ТЦК — перед матчем 15 тура Первой лиги против "Кудровки" автобус с игроками СК "Полтава" остановили военные. Всю команду отправили в местный военкомат.