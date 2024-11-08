В Полтавской области из-за мобилизации работника ЛКЖЭУ остановились лифты

В Лубнах остановились лифты — мобилизовали единственного мастера
В Лубнах Полтавской области остановились лифты в многоквартирных домах. Причина — единственный специалист по обслуживанию техники мобилизовался.
Об этом сообщила пресс-служба Лубенского городского совета в Facebook в пятницу, 8 ноября.
Катастрофа с лифтами в Лубнах длилась несколько часов
В Лубенском городском совете обратились к совладельцам многоквартирных домов с уведомлением о том, что
для предотвращения возникновения несчастных случаев временно была приостановлена работа лифтов в домах, обслуживаемых ЛКЖЭУ. Причина — мобилизация специалиста по обслуживанию лифтов в ВСУ.
Работу лифтов пообещали немедленно восстановить после нахождения нового исполнителя работ.
Проблему удалось решить оперативно — уже через несколько часов горсовет сообщил, что новый специалист найден и работа лифтов возобновлена.
Напомним, учитель из Львова направил документы по отсрочке от мобилизации в ТЦК по почте, но там не захотели их рассматривать, требуя личного присутствия военнообязанного. Львовянин обратился в суд.
Ранее Новини.LIVE писали, что команде футболистов из Полтавщины раздали повестки в ТЦК — перед матчем 15 тура Первой лиги против "Кудровки" автобус с игроками СК "Полтава" остановили военные. Всю команду отправили в местный военкомат.
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