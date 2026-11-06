Пільги в Литві: уряд виділив 42 млн євро на соціальну допомогу українцям

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга спілкується з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом. Фото: МЗС України

Уряд Литви погодив виділення 42,4 млн євро з позикових коштів. Гроші спрямують на підтримку українських біженців та компенсації людям з інвалідністю. Левову частку траншу отримає Міністерство соціального захисту для листопадових виплат.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Delfi.

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Видатки на українських біженців у Литві

Під час планування державного бюджету Міністерство фінансів Литви не змогло точно вирахувати, скільки грошей знадобиться на підтримку біженців. Через це виникла фінансова діра, яку тепер закривають кредитними коштами. За новим рішенням уряду, на допомогу українцям виділяють 12,3 мільйона євро.

Майже всі ці гроші, 12,1 мільйона євро, підуть на оплату рахунків та боргів, які накопичилися ще за липень, серпень і вересень. Найбільше з цієї суми потягнули виплати на дітей — 6,7 мільйона євро.

Ще 1,8 мільйона держава витратила на загальну соціальну підтримку, а 1,5 мільйона — на допомогу біженцям з орендою квартир. Близько 1,1 мільйона євро пішло на те, щоб компенсувати українцям вартість опалення, води та надати іншу соцдопомогу.

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Залишок у розмірі 213 тисяч євро розписали на жовтень і листопад. Ці кошти покриють витрати на навчання, одноразові виплати для облаштування на новому місці, а також підуть на опіку над українськими неповнолітніми, які опинилися в Литві без дорослих.

Чому забракло грошей на людей з інвалідністю

Ще більша проблема виникла з фінансуванням індивідуальної допомоги для людей з інвалідністю. На ці потреби Міністерству соціального захисту та праці виділили 30,1 мільйона євро, яких вистачить лише на те, щоб розрахуватися з людьми за листопад.

Грошей катастрофічно забракло через те, що кількість людей, яким потрібен догляд, стрімко зросла. Якщо торік такі компенсації отримували 121,4 тисячі осіб, то за перші три квартали цього року цифра підскочила в середньому до 132,8 тисячі щомісяця.

Загалом на весь 2026 рік державі потрібно було 406,6 мільйона євро на ці виплати, але в бюджет заклали лише 352 мільйони. Влада намагалася перекрити цю різницю: знайшли 15,9 мільйона з економії за іншими програмами, а згодом узяли ще 10 мільйонів євро в борг. Проте на останній квартал року все одно бракувало 69,4 мільйона євро. Міністерство змогло передати 3,1 мільйона власних заощаджень, зменшивши дефіцит до 66,3 мільйона. З них 30,1 мільйона якраз і перекрили новим кредитом.

Що робитимуть із виплатами у грудні

Щоб закрити фінансовий рік, державі потрібно знайти ще 36,2 мільйона євро на грудневі виплати для людей з інвалідністю. Наразі цих грошей немає. Міністерство соціального захисту планує спочатку зібрати точні дані від усіх місцевих самоврядувань, спробувати заощадити на інших програмах, і лише після цього знову піде просити відсутню суму в Міністерства фінансів.

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