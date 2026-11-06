Льготы в Литве: правительство выделило 42 млн евро на социальную помощь украинцам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига беседует с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Фото: МИД Украины

Правительство Литвы одобрило выделение 42,4 млн евро из заемных средств. Деньги будут направлены на поддержку украинских беженцев и выплату компенсаций людям с инвалидностью. Львиная доля транша поступит в Министерство социальной защиты для проведения ноябрьских выплат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Delfi.

Реклама

Расходы на украинских беженцев в Литве

При планировании государственного бюджета Министерство финансов Литвы не смогло точно рассчитать, сколько денег понадобится на поддержку беженцев. Из-за этого возникла финансовая дыра, которую теперь закрывают за счет кредитных средств. Согласно новому решению правительства, на помощь украинцам выделяется 12,3 миллиона евро.

Почти все эти деньги, 12,1 миллиона евро, пойдут на оплату счетов и долгов, накопившихся еще за июль, август и сентябрь. Большую часть этой суммы составили выплаты на детей — 6,7 миллиона евро.

Еще 1,8 миллиона государство потратило на общую социальную поддержку, а 1,5 миллиона — на помощь беженцам с арендой квартир. Около 1,1 миллиона евро ушло на компенсацию украинцам стоимости отопления, воды и предоставление другой социальной помощи.

Читайте также:

Остаток в размере 213 тысяч евро распределили на октябрь и ноябрь. Эти средства покроют расходы на обучение, единовременные выплаты для обустройства на новом месте, а также пойдут на опеку над украинскими несовершеннолетними, оказавшимися в Литве без взрослых.

Почему не хватило денег на людей с инвалидностью

Еще большая проблема возникла с финансированием индивидуальной помощи для людей с инвалидностью. На эти нужды Министерству социальной защиты и труда выделили 30,1 миллиона евро, которых хватит лишь на то, чтобы рассчитаться с людьми за ноябрь.

Денег катастрофически не хватило из-за того, что количество людей, нуждающихся в уходе, стремительно возросло. Если в прошлом году такие компенсации получали 121,4 тысячи человек, то за первые три квартала этого года цифра подскочила в среднем до 132,8 тысячи ежемесячно.

Всего на весь 2026 год государству требовалось 406,6 миллиона евро на эти выплаты, но в бюджет заложили лишь 352 миллиона. Власти пытались покрыть эту разницу: нашли 15,9 миллиона за счёт экономии по другим программам, а впоследствии взяли ещё 10 миллионов евро в долг. Однако на последний квартал года всё равно не хватало 69,4 миллиона евро. Министерство смогло перечислить 3,1 миллиона собственных сбережений, сократив дефицит до 66,3 миллиона. Из них 30,1 миллиона как раз и покрыли новым кредитом.

Что делать с выплатами в декабре

Чтобы закрыть финансовый год, государству нужно найти ещё 36,2 миллиона евро на декабрьские выплаты людям с инвалидностью. Пока этих денег нет. Министерство социальной защиты планирует сначала собрать точные данные от всех органов местного самоуправления, попытаться сэкономить на других программах, и только после этого снова обратится за недостающей суммой в Министерство финансов.

Новини.LIVE сообщали, что Швейцария готовится к общенациональному референдуму 28 февраля 2027 года по смягчению правил получения гражданства. Предлагаемые изменения предусматривают сокращение обязательного срока постоянного проживания и введение единых стандартов натурализации по всей стране.

Украинцам, которые находятся или планируют поездку в страны Евросоюза, рекомендуют тщательнее проверять миграционные нормы. Нарушение правил пребывания, нелегальное трудоустройство или несообщение властям об изменении статуса создают реальный риск принудительного выдворения.

Литва ужесточила требования к предоставлению временного убежища украинским мужчинам призывного возраста. Теперь они обязаны доказать законность пересечения украинской границы или предоставить документы об освобождении от службы. В то же время для тех, кто оформил защиту до августа 2026 года, статус остается в силе, а сами разрешения будут действовать до марта 2028 года.